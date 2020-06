A Total War Saga Troy: ecco il primo video gameplay

Dobbiamo dirlo, il franchise Total War ha sicuramente rappresentato, e continua a farlo tutt’ora, un pilastro importantissimo per il genere dell’RTS (Real Time Strategy). In questi anni abbiamo visto la serie prendere luogo in moltissime ambientazioni ed epoche diverse, una delle ultime molto apprezzate era stata quella dell’epoca dei tre regni in Cina. Ora, il franchise ha preso una direzione più “classica”, ma comunque molto suggestiva: la battaglia di Troia, ai confini fra il reale e il fantastico ma dall’enorme potere suggestivo.

Per l’occasione, è stato pubblicato un reveale trailer sul gameplay del titolo: una piccola vetrina che ci mostra in azione gli eserciti rivali di Ettore e Achille. Le meccaniche sembrano ricalcare leggermente quelle già viste nel capitolo cinese, ma al netto dell’esperienza di gioco non dovrebbe essere un grosso problema.

A Total War Saga Troy sarà disponibile dal 12 Agosto per PC. Il titolo, inoltre, al momento del lancio su Epic Store sarà gratuito per 24 ore, per cui vale davvero la pena approfittarne. Vi lasciamo, come sempre, col video alla fine dell’articolo: