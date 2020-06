Valorant: incerta la versione per console

Valorant, il noto shooter 5×5 di Riot Games, è recentemente uscito dalla versione beta ed è stato rilasciato per PC, e data la enorme popolarità degli ultimi due mesi, sono state poste più volte alcune domande sul fatto che il gioco alla fine arriverà anche su altre piattaforme. Riot Games ha già affermato che stanno esplorando la possibilità di portare il gioco su console e dispositivi mobili e, parlando di recente a GameSpot, la produttrice esecutiva Anna Donlon ha fornito ulteriori dettagli al riguardo.

Donlon ha spiegato che stanno attualmente testando il titolo anche per console, ma non ci sentiamo di prendere questa notizia come un’effettiva garanzia. Secondo la Donlon, Valorant ha uno stile di gioco molto specifico, e se questo non può essere tradotto perfettamente su console, molto probabilmente non lo vedremo mai.

“Stiamo sicuramente facendo alcuni test questo in questo momento ma c’è un modo di non siamo completamente sicuri di trasferire lo spirito del gioco anche su console.”

“Se riterremo di poter offrire questa esperienza anche su quelle piattaforme, lo faremo assolutamente”, ha aggiunto. “Ma vogliamo davvero che Valorant rappresenti un certo tipo di gameplay e un certo tipo di esperienza.”

La Donlon quindi non nega questa possibilità, ma ha anch aggiunto che nel caso occorrerà un po’ di tempo per realizzarla. Nel frattempo, vi ricordiamo che Valorant è ora disponibile gratuitamente su PC, e se non avete ancora dato un’occhiata ai trailer di lancio, vi invitiamo a farlo cliccando qui.