Catherine Full Body: in arrivo una demo per Nintendo Switch

Catherine Full Body, una delle avventure più controverse mai apparse nell’universo gaming, sarà disponibile dal 7 di Luglio per Nintendo Switch, insieme a qualche altra piccola sorpresa. Per i giocatori più impazienti però, la casa produttrice del titolo, vale a dire la Atlus, ha pensato ad un piccolo regalo: una demo, disponibile sempre su Nintendo Switch, a partire dall’11 Giugno. L’annuncio arriva proprio dalla stessa azienda.

La demo consentirà ai giocatori di vestire i panni del protagonista, Vincent Brooks, per i primi due giorni della storyline principale, per poi lasciare spazio all’immaginazione in attesa del 7 Luglio, quando sarà disponibile la versione ufficiale e completa del titolo.

Noi come sempre vi invitiamo a rimanere aggiornati per ulteriori update e novità.