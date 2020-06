The Sims 4: un nuovo udpate “infiamma” il gioco

Se siete fan di The Sims 4, probabilmente sarete abituati a certi titoli. Di solito vengono dopo che vengono aggiunte al gioco grandi patch, aggiornamenti o DLC e, quasi sempre, sono altrettanto esilaranti. Se invece non siete abituati a tutto questo, allora avete letto bene: l’ultimo aggiornamento di The Sims 4 ha aggiunto un bug che provoca fiamme dove dovrebbe essere la pipì ogni volta che i nostri Sim devono liberarsi.

L’aggiornamento che ha introdotto questo bug è stato rilasciato il 3 giugno e ha portato con sé molte altre funzionalità di gioco intenzionali. Vale a dire, è stato aggiunto un NPC Firefighter abbastanza importante, giusto in tempo per spegnere i fuochi che ne conseguono.

Scherzi a parte, il nuovo update ha apportato diversi contenuti al gioco, per cui vale davvero la pena darvi un’occhiata.