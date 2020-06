No Time to Die: Daniel Craig parla dell’ultimo James Bond

Il precedente film di James Bond, Spectre, uscito nel 2015, è stato realizzato con l’idea che fosse l’ultimo con protagonista Daniel Craig. Alla fine, l’attore è stato convinto a tornare per un’ultima volta in No Time to Die e, secondo lo stesso Craig, ora si sente molto fortunato ad averne avuto l’opportunità, anche solo per poter visitare Giamaica. In un’intervista a HeyUGuys ha dichiarato:

“Essere in Giamaica è assolutamente eccitante su così tanti livelli. Qui è dove Fleming ha scritti i libri, sono stati creati qui. C’è sempre stata una connessione, una sorta di connessione familiare. In qualche modo è sempre finito qui per un motivo o un altro. Molti film sono stati girati qui. Siamo incredibilmente fortunati ad avere la possibilità di essere in questo luogo, e ce ne stiamo prendendo cura. Il sole, la spiaggia laggiù. Sono così felice che non riesco ad esprimerlo.”

La Giamaica è stata una destinazione molto amata da Ian Fleming, e l’autore di Bond ne ha persino fatto la sua dimora. Come tale, James Bond tendeva a trascorrere un bel po’ di tempo in Giamaica tempo sia nei libri che nei film, ma finora il lavoro di Craig sul personaggio non lo aveva ancora mai portato lì.

No Time to Die riprende cinque anni dopo la cattura di Ernst Stavro Blofeld, con James Bond che ha lasciato il servizio attivo. Viene avvicinato da Felix Leiter, suo amico e un ufficiale della CIA, che chiede aiuto nella ricerca di Valdo Obruchev, uno scienziato scomparso. Quando diventa evidente che Obruchev è stato rapito, Bond deve affrontare un pericolo che il mondo non ha mai visto prima.

Il film è diretto da Cary Joji Fukunaga da una sceneggiatura di Neal Purvis, Robert Wade, Fukunaga e Phoebe Waller-Bridge. Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz e Ralph Fiennes riprendono i ruoli dei film precedenti, con Rami Malek e Lashana Lynch che si uniscono al cast principale. L’uscita di No Time to Die è stata rimandata più volte a causa delle circostanze globali in corso, ed è ora il rilascio è previsto il 12 novembre nel Regno Unito e il 25 novembre negli Stati Uniti.