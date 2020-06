Da oggi è possibile giocare a The Outer Worlds anche su Switch. L’action gdr sviluppato da Obsidian Entertainment, e già disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dallo scorso ottobre, è infatti arrivato anche sulla console Nintendo. Il team californiano per l’occasione ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Lasciandovi al filmato vi rimandiamo ad una notizia di qualche giorno fa, che descriveva le performance del titolo sulla console Nintendo.