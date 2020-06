Avengers Endgame: modificata una scena per far riflettere sulla rivolta in USA

La scena iconica dei portali di Avengers Endgame (qui potete trovare la nostra recensione) è stata modificata per riflettere la giustizia sociale della vita reale. I Vendicatori, attualmente combattono per porre fine alla brutalità della polizia. È passato più di un anno da quando Endgame si è fatto strada nei cinema, ma l’impatto di molti dei suoi passaggi più importanti non è diminuito. La scena dei portali in particolare è diventata una delle preferite dai fan, in quanto è il momento in cui tutti i personaggi che sono morti in Avengers Infinity War tornano alla vita in modo trionfante.

Il video è stato ispirato dai recenti eventi negli Stati Uniti, tutti scatenati dalla tragica morte di George Floyd. La sua morte, insieme a quella di altri uomini e donne neri disarmati, ha suscitato proteste in tutti gli Stati Uniti mentre la gente cerca giustizia per Floyd. Il numero di persone che hanno aderito al movimento Black Lives Matter nei giorni scorsi è sbalorditivo, come qualcuno ha notato rapidamente sui social media.

Un utente ispirato, dal nikname vantaeotsvn, ha deciso di modificare la scena dei portali da Endgame e attribuire i vari gruppi che si sono uniti per questa lotta ai numerosi eroi presenti nella scena. Il video in sé non ha ricevuto modifiche così eclatanti ma è il gesto che conta, soprattuto in un momento in cui di eroi avremmo davvero bisogno.

Questa non è la prima volta quest’anno che la scena dei portali di Avengers Endgame è stata modificata per riflettere gli eroi della vita reale. A marzo, l’artista grafico BossLogic ha modificato un’immagine della scena per trasformare Cap, Thor e gli altri in medici che combattono la pandemia di coronavirus. In un momento in cui così tanti si rivolgono ad eroi immaginari per evasione e divertimento, è importante ricordare coloro che stanno combattendo le vere battaglie.

I Marvel Studios sono stati uno dei tanti marchi e società a rilasciare dichiarazioni a sostegno del movimento Black Lives Matter nei giorni scorsi. Questo è senza dubbio un momento difficile per molti, ma come dimostra il video di Endgame, ha anche riunito innumerevoli gruppi di persone per combattere per ciò che è giusto. I Vendicatori sarebbero orgogliosi.