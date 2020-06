Da 5 Bloods: Spike Lee rivela un nuovo poster

In questo momento in America e in molti paesi del mondo, ci si alterna tra il restare a casa per il distanziamento sociale e lo scendere in strada per protestare contro l’ingiustizia razziale. Il nuovo film di Spike Lee, Da 5 Bloods (in italiano Da 5 Blooxs – Come Fratelli), che debutterà questo mese su Netflix in tutto il mondo, sembra quasi uno di quegli scherzo del destino che non si possono proprio pianificare. Eppure il suo regista premio Oscar ha deciso di rivelare sui social media un nuovo splendido poster in vista della premiere del 12 giugno.

Scritto in collaborazione con Danny Bilson, Paul De Meo e Kevin Wilmott, Da 5 Bloods segue un quartetto di veterani afroamericani che tornano in Vietnam in cerca dei resti del loro Capo Squadra caduto, e del tesoro che potrebbe aver sepolto insieme a lui. Il film è diretto da Delroy Lindo (The Good Fight), Clarke Peters (The Wire), Norm Lewis (Mrs. America) e Isiah Whitlock Jr (BlackKklansman). Chadwick Boseman, il volto di di Black Panther, interpreta il defunto leader della squadra, Norman. Potete trovare il trailer del film su questa pagina.