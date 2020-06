Studios del Regno Unito in ripartenza, si ritorna sui set

Secondo Deadline, alcuni dei più importanti Studios del Regno Unito stanno iniziando a riaprire mentre i progetti cinematografici e televisivi stanno tentando di tornare in produzione. Due di questi, Elstree Studios e Twickenham Studios, hanno annunciato che il lavoro è ripreso mentre altri studi si stanno preparando a ricominciare le riprese nelle prossime settimane.

Uno degli Studios del Regno Unito che riaprirà presto è Arborfield, che è stato uno dei primi ad essere colpito dalla pandemia quando Netflix è stato costretto a interrompere le riprese nella seconda stagione di The Witcher dopo che l’attore Kristofer Hivju è risultato positivo al test per il COVID-19. Bob Terry, amministratore delegato di Arborfield, ha dichiarato che loro e lo studio gemello Longcross stanno attualmente lavorando alla riapertura, e che sono previste riunioni nelle prossime due settimane per finalizzare le procedure di sicurezza.

Secondo quanto riferito, i Maidstone Studios hanno installato schermi Perspex, disinfettanti per le mani, nastro per segnalare la distanza e hanno riconfigurato il loro spazio ufficio, nella speranza di riaprire all’inizio del prossimo mese. I siti del gruppo Pinewood Studios e BBC Studioworks sono rimasti aperti durante la crisi.

Elstree Studios e Twickenham Studio non hanno rivelato quali produzioni stanno riprendendo le riprese, anche se stando alle note locali, pare si tratta di una grande produzione di Hollywood per quest’ultimo. Jeremy Rainbird, partner di Twickenham Studios, ha affermato che, con le misure messe in atto, ritiene che sia un luogo perfetto per le persone, che possono riavviare vari flussi di lavoro di produzione accedendo al sito in modo sicuro.