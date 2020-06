Halo: nuovo progetto in sviluppo presso 343 Industries

Ottime notizie per i fan della saga FPS tra le più famose dell’ultimo ventennio, Halo. Pare, secondo un annuncio di lavoro stilato da 343 Industries, vi sia un nuovo progetto in fase di sviluppo proprio presso lo studio creatore della nuova trilogia ancora incompleta, che ricordiamo verrà chiusa con Halo Infinite.

L’annuncio di lavoro riguarda la posizione di Senior Producer, menzionando che il nuovo arrivato sarà messo al lavoro su un “nuovo progetto dell’universo di Halo“. Ciò ovviamente può significare molte cose, come uno spin-off alla Halo Wars o altro ancora e, diciamoci la verità, qualcuno ci aveva già pensato che oltre Infinite ci fosse qualcosa in più, in lavorazione. Però, quello che maggiormente stupisce è che sia già in lavorazione o comunque prossimo all’inizio dei lavori.

Qualunque cosa sia, è comunque lontana da noi ora come ora. Ciò a cui tutti i fan volgono lo sguardo è a qualcosa di più immediato, Infinite. Ricordiamo che uscirà per tutte le piattaforme Microsoft disponibili, ovvero PC, Xbox One e Xbox Series X questa estate e molto probabilmente daremo uno sguardo al suo gameplay questo Luglio. Se proprio volessimo vedere ancora più all’immediato, sapevate che il flight per il terzo capitolo della saga su PC si avvicina?