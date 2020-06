LEC e LCS presentano lanci a premi durante le partite

La prossima divisione estiva per le migliori competizioni della League of Legends in Europa (LEC) e Nord America (LCS) premierà gli spettatori con oggetti di gioco e promozioni dei partner del marchio. Questi “Drop” si verificheranno intorno a specifici momenti delle partite di Esport, come furti di baroni, pentakill o un istante storico specifico di una o più squadre in competizione.

Andando in diretta durante la terza settimana della prossima Spalato, i premi possono essere raggiunti solo guardando in diretta sulla piattaforma watch.lolesports.com. Questi premi includeranno oggetti di gioco come frammenti di pelle, cromas, punti prestigio e biglietti Clash, nonché promozioni dei partner della lega. Riot Games ha dichiarato che prevede di espandere il programma ad altri campionati in seguito.

I Drop seguono prodotti precedenti relativi agli Esports, come Match Rewards, che offrono oggetti ai giocatori che guardano un determinato numero di partite; o Pro View; un’opzione di visualizzazione premium per i fan di guardare lo streaming di un giocatore specifico.

La scorsa settimana, Riot ha svelato banner di gioco , che consentono ai partner del marchio Esports di fare pubblicità per la prima volta nella mappa di gioco di League of Legends .