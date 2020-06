NetEase fonda un nuovo studio next-gen a Shibuya

NetEase Games ha annunciato la fondazione di un nuovo studio incentrato sulle creazioni per console next-gen. Tale studio si chiamerà Ouka Studio ed è guidato da uno studio director con esperienza in sviluppo di titoli su console. Fino ad ora, NetEase ha principalmente lavorato nell’ambito PC e Mobile assicurandosi una grossa fetta nel mercato cinese, giapponese e statunitense ed ha da poco annunciato il loro nuovo titolo a cui potete dare un’occhiata qui.

Ouka Studio è stato fondato in Giappone, esattamente a Tokyo, Shibuya. Secondo quanto carpito dalle informazioni, lo studio “si concentrerà su titoli di alta qualità al fianco degli amanti di videogiochi in Giappone, creando un nuovo futuro per i giochi“. Attualmente lo studio sta ricercando svariate figure professionali come direttori, game designers, ignegneri grafici, artisti e così via. Attualmente è già aperto il sito web ma, chiaramente, solo in lingua giapponese.