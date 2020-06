Arriva in Italia Odyssey G7, il monitor Samsung dedicato al gaming

Vi abbiamo parlato molte volte dei numeri record di giocatori in questo periodo di isolamento forzato, e sempre più persone hanno deciso di investire in monitor di qualità per godersi al meglio l’esperienza di gioco. Oggi la Samsung Electronics ha annunciato il rivoluzionario monitor da gioco Odyssey G7. Odyssey G7 è il primo gaming monitor 1000R al mondo, con un raggio di curvatura di 1.000 millimetri e riunisce diverse caratteristiche, tra cui il tempo di risposta di 1 ms con un refresh rate fino a 240 Hz e una qualità sorprendente dell’immagine QLED, in grado di soddisfare le esigenze dei giocatori e offrire un gameplay fluido e accattivante. Le performance premium del portafoglio Odyssey sono state certificate da TÜV Rheinland, una delle principali organizzazioni internazionali di certificazione, che ha riconosciuto i monitor dotati del miglior display curvo 1000R ad alte prestazioni del settore, certificato ‘Eye Comfort’. Martino Mombrini, Marketing Director IT Division di Samsung Electronics Italia ha dichiarato:

“La continua innovazione di Samsung è alla base della progettazione e della realizzazione di dispositivi dalle performance straordinarie in grado di creare esperienze gaming coinvolgenti. Il monitor Samsung Odyssey G7 è la combinazione perfetta tra curvatura, comfort e vantaggio competitivo e offre ai giocatori le prestazioni avanzate che richiedono, garantendo la migliore esperienza di gioco possibile”.

Odyssey G7 è disponibile nel formato da 27 e 32 pollici, e i giocatori potranno anche beneficiare del Wide Quad-High Definition (WQHD; risoluzione 2.560×1.440), spect ratio di 16:9, 600 cd/m2 di luminosità di picco e tecnologia Quantum dot che fornisce una gamma eccezionalmente ampia di accurate riproduzioni cromatiche, che rimangono chiare e nitide anche in piena luce.

La Samsung ha inserito un’altra particolarità, un design futuristico che si adatta alle tendenze di mercato e si basa sui feedback raccolti dai consumatori. L’esterno è nero opaco, e un sistema di illuminazione posteriore che cambia colore consente di cambiare i colori in base alle preferenze, e decidere se lasciarlo statico o oscurarlo durante il gioco.Odyssey G7, supporta anche la compatibilità con NVIDIA G-SYNC e Adaptive Sync su DP1.4, offrendo ai giocatori un gameplay eccezionalmente dinamico.

Il nuovo monitor della Samsung arriverà in Italia a partire da fine giugno al prezzo di 699€ per la versione da 27 pollici e 899€ per il modello da 32 pollici, ma dal 12 al 21 giugno sarà possibile preordinare il monitor sullo shop online di Samsung.