Epic Esports Events e Beyond the Summit per partecipare al torneo Dota 2

ESforce Holding aziende Epic Esports Eventi e RuHub , insieme a North American studio di produzione Beyond the Summit , lancerà un nuovo Dota 2 del torneo. BEYOND EPIC sarà composto da due divisioni: Europa / CSI disporrà di 12 squadre (due delle quali saranno decise attraverso una qualificazione preliminare) e la Cina con otto.

Sarà disponibile un montepremi totale di $ 250.000 USD, con $ 200.000 assegnati tra i team Europa / CSI e $ 50.000 al campione della divisione cinese.

Epic Esports Events organizza i propri eventi Dota 2 con il marchio EPICENTER , l’ultimo dei quali è stato designato come torneo principale dall’editore di giochi Valve (ma è stato cancellato a causa della pandemia di COVID-19 ). Oltre agli eventi del Summit sono inclusi il DOTA Summit e la BTS Pro Series. RuHub è uno studio di contenuti russi che produce copertura in lingua russa per eventi di Esport Valve, tra cui The International.