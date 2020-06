Team Liquid e Huya Streaming in partnership fino al 2022

L’organizzazione degli sport, Team Liquid e la piattaforma di livestream cinese Huya hanno esteso la loro partnership di streaming al 2022. Il team Liquid ha firmato un accordo iniziale nel giugno del 2019 per trasmettere in streaming determinati contenuti di sport competitivi del Team, alcuni dei quali sono stati tradotti in mandarino in “tempo reale” per Il pubblico di Huya.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

Il nuovo accordo pluriennale espande i contenuti trasmessi su Huya. Ciò include 22 canali membri creati dai creatori di contenuti di Team Liquid, con la partecipazione dei membri dei suoi gruppi PUBG , Dota 2 e Counter-Strike: Global Offensive .

Il Team Liquid ha dichiarato che i suoi giocatori hanno trasmesso più di 4.1K ore sulla piattaforma durante il primo anno della partnership con Huya. Il giocatore del Team Liquid, PUBG Jord “ibiza” van Geldere ha raggiunto un picco di 2,8 milioni di spettatori nel 2019 su Huya, guadagnato “quasi 900.000 follower” ed è stato “votato dai fan come lo streamer straniero più popolare” sulla piattaforma nel 2019.

Il Team rimane l’unica organizzazione di Esport nordamericana firmata per Huya, tuttavia la piattaforma ha recentemente firmato un accordo con il team europeo Secret.