Festival di Cannes 2020: arriva la selezione dei film

A causa dell’emergenza Covid ogni cosa è stata modificata, perfino il rinomato Festival di Cannes, alla sua 73esima edizione, ha dovuto essere forzatamente cancellato. Intanto però il delegato generale del festival, Thierry Frémaux, ha annunciato in diretta streaming la Selezione Ufficiale dei film. Una scelta che ha fatto discutere a causa dell’impossibilità di questi film di partecipare al festival di Venezia, ma ci ha permesso di dare un’occhiata a quello che sarebbe potuto accadere se il 13 maggio scorso il festival si fosse svolto come previsto. Thierry Frémaux ha sempre insistito sull’importanza del sostegno al cinema nonostante il difficile momento, e questa operazione ha fatto sì che i titoli selezionati potessero arrivare nelle sale con il logo del festival di Cannes, da sempre considerato segno di grande prestigio.

“Cancellare l’edizione 2020 non è mai stata un’opzione. Per noi è il modo migliore per aiutare il cinema, concentrarsi sui film che usciranno nei prossimi mesi. La riapertura delle sale, dopo mesi di chiusura, è una questione cruciale. Il Festival intende accompagnare questi film e sostenere la loro carriera in Francia e all’estero, nonché confermare l’importanza delle sale.”