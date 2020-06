Square Enix al lavoro su un titolo action con il designer di Devil May Cry 5

Square Enix ha avviato la ricerca di personale per un nuovo progetto piuttosto interessante: un titolo action misterioso. Uno dei primi acquisti è nientemeno che Ryota Suzuki, designer e sviluppatore che in passato ha lavorato per Capcom. Il suo portfolio comprende due ruoli piuttosto importanti, avendo ricoperto la posizione di Gameplay Lead per Dragon’s Dogma e artista per Devil May Cry 5. L’uomo ha anche avuto occasione di dare il suo contributo alla creazione di Monster Hunter World così come la sua espansione, Iceborne.

Ryota Suzuki, in un’intervista, ha svelato di essersi unito a Square Enix nel 2019 e di essere il responsabile del sistema di combattimento (Battle Director) per il suo prossimo titolo AAA. Non ci sono molti dettagli interessanti su quest’ultimo, tranne che dovrebbe avvicinarsi allo stile intrapreso da Final Fantasy VII Remake, ovvero un RPG con elementi action incorporati. Non vediamo l’ora di un annuncio ufficiale, anche se ci vorrà un bel po’ di tempo visto che il publisher è ancora alla ricerca di personale.