The Last of Us Part II: il director mette in guardia dai falsi spoiler

The Last of Us Part II è quasi giunto al termine del suo lungo e travagliato periodo di lancio, e tra sole due settimane potremo mettere le mani sul titolo firmato Naughty Dog. I fan non hanno però del tutto dimenticato le numerose critiche alla trama, nate in seguito ai leak dell’ultimo periodo. Nel mentre molti non sono ancora convinti delle scelte dello sviluppatore, il director Neil Druckmann è sceso in campo per mettere in guardia i giocatori dai finti spoiler che stanno circolando in rete.

Alcune copie di The Last of Us Part II sono già state distribuite alle testate giornalistiche e agli influencer per preparare recensioni e contenuti (anche noi di GamesVillage abbiamo ricevuto la nostra). Alcuni utenti stanno però diffondendo falsi spoiler, con la scusa di far parte di coloro che hanno messo le mani sul gioco in anticipo. Neil Druckmann, parlando a Eurogamer, ha dichiarato:

Ci sono tutte queste teorie su quale sia il finale, ma il finale non c’è ancora. Nessuno sa come si raggiunge la conclusione della storia, e ci sono così tante informazioni false in circolazione. Non vogliamo andare a correggere nulla perché altrimenti inizieremmo a diffondere noi stessi degli spoiler. […] D’accordo, fa schifo. Ma siamo sicuri che quando le persone giocheranno a The Last of Us Part II, sentiranno le emozioni che noi vogliamo trasmettere sia che conoscano la storia o meno, ed è ciò che ci dona così tanta sicurezza.

L’atteso sequel firmato Naughty Dog sarà disponibile a partire dal 19 giugno.