Black Lives Matter: il bundle di giochi raccoglie 55.000 dollari da donare alla causa

Per mostrare la propria solidarietà ai movimenti di protesta nati negli Stati Uniti, un gruppo composto da 20 sviluppatori indie ha creato il Black Lives Matter Support Bundle, un pacchetto di giochi che insegnano il rispetto verso il prossimo e si oppongono agli abusi di violenza e alla supremazia razziale. In soli due giorni, la community ha raccolto l’incredibile quota di 55.000 dollari, che saranno divisi tra il movimento Black Lives Matter e il National Bail Fund Network, un’organizzazione che si occupa di pagare le cauzioni per i protestanti negli US.

Tra i giochi inclusi nel bundle ci sono The Norwood Suite (Cosmo D), Coffee Talk (Toge Productions), Moon Hunters (Kitfox Games) e altri ancora. Visto l’incredibile successo dell’iniziativa, un secondo pacchetto di titoli è in preparazione, ma richiederà ancora un po’ di tempo. Questa volta, infatti, si dice siano ben 750 gli sviluppatori che offriranno le loro opere, una quota che minaccia di far letteralmente saltare il sito per il sovraccarico. Se intanto volete dare un’occhiata al Black Lives Matter Support Bundle, potete trovarlo a questo indirizzo. Anche Square Enix ha dimostrato la propria solidarietà, donando 250.000 dollari alla causa.

Our community continues to rally and support our fundraiser, we've decided to raise the goal once again.

Can we raise $99,999.99 (wow, that's a lot of numbers)? This is the MAXIMUM goal we're able to set on itch. With your help, we think it's possible!

✨https://t.co/VGydMqKr7Y pic.twitter.com/IKaMfMtAJW

— StarCrossed 🖤🤎❤️🧡💛💚💙💜 (@PlayStarCrossed) June 5, 2020