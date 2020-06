Dead Island 2: leakate alcune immagini di una build precedente

Dead Island 2 è tutt’ora avvolto nel mistero più totale, dove non abbiamo informazioni sul progetto in questione da oramai parecchio tempo. Ma nonostante ciò, nelle ultime ore, sono state leakate alcune immagini di una precedente build legata al prodotto, in sviluppo da Dambuster Studios e pubblicato da Deep Silver, grazie al quale possiamo farci un’idea generale di come il lavoro del team sia stato svolto nella versione.

In queste immagini possiamo vedere alcune bocche da fuoco mentre il personaggio ne impugna addirittura due, una per mano. Inoltre, possiamo anche osservare qualche arma corpo a corpo e dare un’occhiata ad una vettura. Al momento, questi screenshot sono stati presi da una delle primissime build del gioco che potrebbe differire completamente dal prodotto completo. Noi ci aspettiamo nuovamente delle informazioni ufficiali al più presto legate a Dead Island 2.

Some more shots because this is blowing up; and people can't seem to find it. pic.twitter.com/DfrssSeNw5

— Jason Harrdington (@JHarrdington) June 5, 2020