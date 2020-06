Steam Game Festival rinviato dal 16 al 22 Giugno

E’ proprio il caso di dire che ci risiamo. Se c’è una cosa alla quale abbiamo fatto l’abitudine in questo 2020, è che se un evento può essere posticipato (o annullato), lo sarà: stavolta è toccato allo Steam Game Festival, rimandato di circa una settimana rispetto alla data originale del 9 Giugno.

Naturalmente risultano più che comprensibili le ragioni del rinvio, vista e considerata la delicata situazione che gli Stati Uniti stanno attraversando in questo momento, fra l’epidemia d Coronavirus e i moventi di protesta scatenati dalla morte di George Floyd; anche se le motivazioni ufficiali non sono comunque state comunicate.

L’annuncio arriva direttamente dal profilo Twitter di Geoff Keighley, l’organizzatore dell’evento. Ricordiamo che purtroppo questo è solo l’ultimo di una lunga fila di eventi che stanno immancabilmente cedendo il passo all’andazzo di questo drammatico 2020, che ci auguriamo possa andare scemando il prima possibile.

The Steam Game Festival: Summer Edition will now take place one week later. June 16 – 22. #SummerGameFest pic.twitter.com/1t5lY2UdaK

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 5, 2020