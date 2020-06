Command And Conquer Remastered Collection disponibile su PC

Il tanto atteso Command And Conquer Remastered Collection, di Petroglyph Studios, è finalmente disponibile su PC. La collezione comprende Command And Conquer Tiberian Dawn e Red Alert insieme ai rispettivi DLC: Operazioni Segrete, Counterstrike e The Aftermath, dei quali è anche disponibile un trailer di lancio a cui potete dare un’occhiata alla fine dell’articolo.

Con l’ausilio di elementi visivi rimasterizzati che conservano ancora l’estetica originale, i giocatori avranno anche la possibilità di tornare ai vecchi legacy in qualsiasi momento della modalità single player. La soundtrack è stata rimasterizzata anche con la collaborazione del compositore Frank Klepacki, che ha ri-registrato 20 brani per l’uscita del titolo. I filmati di FMV sono stati ripristinati e migliorati, vantando più di quattro ore di riprese B-roll da ammirare nella galleria.

Command And Conquer Remastered Collection include anche il supporto mod, che consentirà agli utenti di creare e condividere le proprie mod tramite Steam Workshop. Se ciò non bastasse, il multiplayer è stato revisionato e si possono ora creare dele lobby personalizzate. La collection viene attualmente venduta a 19,99 dollari su Steam e Origin.