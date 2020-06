The Last Of Us Part II è il titolo più atteso in Brasile

Non dovrebbe sorprendere affatto che The Last Of Us Part II sia destinato ad essere un grande successo per la Sony, considerando quanto sia andato bene il primo gioco della serie. Detto questo, tutte le indicazioni che abbiamo visto sull’ultimo gioco di Naughty Dog hanno dimostrato che il titolo potrebbe fare anche meglio di quanto inizialmente previsto.

Secondo IGN Brasile, i preordini per il titolo hanno superato quelli di God of War (2018), rendendola l’esclusiva PlayStation più attesa di sempre nella giornata del 19 giugno. Ovviamente questi dati sono puramente indicativi, ma considerando quanto è grande il paese, costituisce un buon precedente per il resto del mondo. In Brasile, in particolare, si dice che anche le versioni in edizione speciale siano andate esaurite proprio in queste ore.

Che dire, i motori ormai sono caldi. The Last Of Us Part II arriverà su Playstation 4 a partire da circa due settimane da ora, e le aspettative non sono mai state così alle stelle.