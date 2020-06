Summer Games Done Quick online a Agosto

Il Summer Games Done Quick è un evento di grande portata per la community degli speedrun. All’inizio di quest’anno, l’evento era stato rinviato dal Games Done Quick a causa del coronavirus. Ora che l’evento è stato ufficialmente annullato, GDQ ha deciso di spostare tutto online. È una mossa che ha del senso, soprattutto visto il successo della Coronavirus Relief Marathon indetto dalla stessa azienda.

L’evento si svolgerà dal 16 al 23 Agosto sul canale Twitch di GDQ. Fortunatamente, i corridori che avevano già presentato domanda per partecipare all’evento di persona dovranno solamente inviare un modulo per mantenere il loro posto. Si presume poi che il team sia andato avanti e abbia assicurato che tutte le piste potessero spostarsi online. Indipendentemente da ciò, è una buona mossa che assicura che tutti i grandi corridori possano ancora mostrarci di cosa sono capaci. Ci saranno alcune nuove sessioni inviate, il che significa che qualsiasi gioco uscito dall’ultima scadenza potrà ora essere inviato.

In light of COVID-19, we have made the difficult decision to cancel the on-site portion of #SGDQ2020 and instead proceed with an online-only event, Summer Games Done Quick 2020 Online.

For more information, including submissions and volunteer information: https://t.co/umiMSaefOZ pic.twitter.com/vLKIKNNAqO

