Black Book: terminata la campagna Kickstarter con oltre 160 mila dollari

A metà maggio vi avevamo parlato del Kickstarter di Black Book, adventure game con combattimenti a turni nello stile dei giochi deck building, ispirato a titoli come Slay the Spire e Steam World Quest. Si è appena conclusa la campagna crowdfunding, con ottimi risultati per il gioco in sviluppo da parte del team russo Morteshka (The Mooseman).

La cifra raggiunta supera infatti i 160 mila dollari, che hanno permesso di sbloccare anche lo stretch goal che porterà all’interno del gioco il card game Durak, basato su un gioco slavo. Ricordiamo infine che Black Book sarà pubblicato da HypeTrain Digital e arriverà su PC e console nel 2021. Oltretutto è possibile scaricare il prologo da Steam.