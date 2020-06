Dark: Netflix prova a fare un recap delle prime due stagioni in un minuto

Come vi avevamo fatto sapere qualche settimana fa, il 27 giugno arriverà su Netflix la terza e ultima stagione di Dark, serie tedesca tra le più apprezzate del catalogo. In queste ore, sul canale ufficiale YouTube di Netflix Italia, è stato pubblicato un breve filmato che prova a riassumere le prime due stagioni in appena un minuto.

Impresa sicuramente difficile, visti anche gli intricati intrecci della serie; sicuramente però alcune immagini vi riporteranno alla mente gli avvenimenti più importanti delle passate stagioni. Per il resto, c’è da attendere il 27 giugno.