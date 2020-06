Skater XL: uscita rimandata a fine Luglio, release su Switch incerta

Che fosse l’anno dei rinvii lo avevamo capito. Easy Studio ha da poco annunciato che, per motivi non specificati, il lancio di Skater XL è stato fatto slittare dalla data originale del 7 Luglio a praticamente la fine del mese, vale a dire il 28. Attenzione però: questo ritardo riguarda solamente le versioni per Playstation 4, Xbox One e PC via Steam; mentre per quanto riguarda la data per Nintendo Switch, rimane ancora incerta.

L’azienda ha comunque emesso il seguente comunicato riguardo il ritardo:

Salve ragazzi! Volevamo solo farvi sapere che la 1.0 sarà lanciata il 28 luglio, poche settimane dopo la data originale. Nonostante i nostri migliori sforzi, per ragioni in parte dovute a cose al di fuori del nostro controllo, trasferiremo il lancio fisico e digitale di Skater XL 1.0 su PlayStation 4, Xbox One e PC al 28 luglio. Annunceremo anche un nuovo lancio data per Nintendo Switch nelle prossime settimane. Apprezziamo la pazienza di tutti, e sappiate che stiamo lavorando per finalizzare il gioco. Non preoccupatevi: tra oggi e il 28 luglio, mostreremo più contenuti e funzionalità inedite che saranno disponibili al lancio di 1.0, continuando a perfezionare il contenuto e le funzionalità e rendere Skater XL il gioco che tutti meritate al momento lancio. Apprezziamo la vostra comprensione e vogliamo ringraziarti per tutto il tuo supporto!

Questo è quanto. L’azienda ha inoltre anche pubblicato un nuovo video per il gioco, che vi lasciamo qui sotto alla fine dell’articolo: