Indie Live Expo II organizzato per il 7 Novembre

Dopo il grande successo di ieri, che ha visto la presentazione di numerosissimi nuovi titoli indipendenti provenienti da tutto il mondo, pare ormai ufficiale che l’evento dell’Indie Live Expo II si rifarà, anche se non proprio a brevissimo: Ryu’s Office, azienda organizzatrice dell’esposizione, ha infatti annunciato che la seconda edizione di quello che rappresenta uno degli eventi più interessanti del panorama videoludico si svolgerà il 7 Novembre.

La votazioni per il miglior titolo Indie sono inoltre già aperte qui, e il vincitore sarà naturalmente annunciato a Novembre. Se volete votare, potete farlo con tutta calma, dal momento che le votazioni termineranno il 30 Settembre.

Il mercato dei giochi indipendenti rappresenta una fetta importantissima dell’intera industria del gaming, che ogni anno riesce a sfornare dei titoli davvero interessanti. Sostenere i piccoli studi e gli sviluppatori indipendenti vuol dire sostenere la linfa vitale di questo universo, grazie alla quale ci ricordiamo che non viviamo in un mondo fatto solo di giochi tripla A, ma che è ancora possibile prendere un’idea e vederla realizzata su schermo: basta solo avere immaginazione e un po’ di buona volontà, da sempre e per sempre pilastri di questo fantastico mondo.