Edward Gaming istituisce il centro di gestione della salute di Esports

L’organizzazione cinese di Esport, Edward Gaming (EDG) ha annunciato di aver istituito un centro di gestione della salute Esport esclusivamente per i suoi giocatori. Secondo l’annuncio, il centro si concentrerà su quattro aspetti della salute dei giocatori: dieta quotidiana, allenamento fisico, riabilitazione dalle lesioni e prevenzione delle malattie.

EDG ha iniziato ad assumere personale medico e psicologi nel 2018 per prendersi cura della salute fisica e mentale dei giocatori.

EDG ha dichiarato nel rilascio:

Nel 2020, gli Esport si sono sviluppati rapidamente e sono diventati più professionali come gli sport tradizionali. È per questo che vogliamo aggiornare il nostro sistema sanitario, creare un centro di gestione.

L’obiettivo di questa struttura, secondo l’annuncio di EDG, è quello di utilizzare le migliori pratiche di gestione della salute per ridurre il rischio di infortuni e prolungare la carriera dei suoi giocatori.

Il 3 giugno , il giocatore più famoso della League of Legends in Cina, Jian “Uzi” Zihao, ha annunciato il suo ritiro a causa di problemi di salute in corso. Il suo ritiro ha portato a una discussione approfondita su come un infortunio grave possa influenzare la carriera di un giocatore di sport.