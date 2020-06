Cloud9 collabora con Guinevere Capital di Excel Esports

L’organizzazione nordamericana Cloud9 ha stretto una partnership strategica con Guinevere Capital , l’azionista di maggioranza di Excel Esports .

La partnership vedrà Guinevere Capital assumere il controllo logistico su Kings Row LLC, una consociata di Cloud9 che gestisce il franchising London Spitfire e il team British Hurricane di Overwatch League.

La partnership è già in atto, con Ginevra capitale che cerca di “costruire le basi” per London Spitfire nel 2021 attraverso partnership commerciali locali e in collegamento con la comunità britannica. La società di consulenza e investimenti ha sfruttato Duncan McMonagle, ex Minute Media, e Jason Spiller, ex Microsft e OMEN di HP, per sostenere il successo commerciale del franchise di Overwatch League.

Dan Fiden, presidente di Cloud9 , ha parlato della decisione in un comunicato:

Quando Cloud9 ha preso la decisione di investire in Overwatch League, sapevamo che affrontare eventi dal vivo, marketing e operazioni commerciali nel Regno Unito sarebbe stata una sfida. Quando ci siamo messi in contatto con il team di Ginevra, i loro background negli sport tradizionali, nei media e negli Esport in Europa, questo ci ha convinto che sarebbero stati il ​​partner giusto con cui costruire il business. Il supporto locale assicurerà che il team cresca dal punto di vista commerciale e della comunità. Il processo del team cittadino ha avuto molto successo nel generare basi di fan locali che vanno oltre gli sport. È importante per noi lavorare con un partner che comprenda la struttura cittadina e come massimizzare il potenziale che questo può offrire. Per London Spitfire sviluppare forti connessioni con fan e partner con supporto locale è vitale.

Oltre ai legami con Excel Esports, Guinevere Capital ha nel suo portafoglio i marchi Esports High Performance Center e Oceanic, LG Dire Wolves, Sydney Drop Bears, N8 Esports e Supastellar.

David Harris, amministratore delegato di Ginevra Capitale , ha aggiunto: