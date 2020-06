Final Fantasy XIV North American Fan Festival cancellato

Con l’attuale clima di incertezza che circonda la pandemia di Coronavirus, numerosi eventi importanti nel settore dei videogiochi sono stati annullati o rinviati per gran parte del 2020. Finora questo ha incluso eventi importanti come E3, Gamescom e molti altri, insieme purtroppo a numerosi eventi previsti per i fan come il Fan Festival di Final Fantasy XIV: l’evento avrebbe dovuto avere luogo questo Novembre, ma la continua incertezza dovuta alla pandemia ha portato a una decisione drastica.

Secondo Yoshida, producer del titolo, mentre il team stava “andando avanti con varie disposizioni per adattarsi alla pandemia che si sta svolgendo”, alla fine hanno ritenuto che il tentativo di produrre il Fan Festival nordamericano non avrebbe “garantito la salute e la sicurezza dei partecipanti, degli attori o membri dello staff dell’azienda che sarebbero presenti all’evento. ”

Nonostante la cancellazione dell’evento nordamericano a novembre, Yoshida ha spiegato che “i piani sono già in atto” per organizzare potenzialmente l’evento nella prima metà del 2021, in una città, luogo o data diversa. Ha aggiunto che mentre la possibilità di organizzare un evento fisico può essere limitata da restrizioni in atto per impedire la diffusione di COVID-19, e che un evento digitale potrebbe anche essere pianificato come alternativa. Ulteriori informazioni su tali piani saranno annunciate in un secondo momento.

