Uzi si ritira dalla League of Legends per motivi di salute

L’ex campione della LPL e finalista dei Mondiali Jian “Uzi” Zi-Hao si è ritirato oggi dalla League of Legends a causa di infortuni e cattive condizioni di salute. Il 23enne ha scelto di porre fine alla sua carriera alla luce dei consigli dei professionisti medici.

Nel corso della sua carriera, Uzi ha accumulato dolore alle braccia, alle spalle e alle gambe. Giocare a League per ore ha messo a dura prova la sua salute, impedendogli di competere e costringendolo a fare pause regolari dal gioco.

Uzi in un’intervista alla Nike l’anno scorso, ha detto:

Una volta sono andato in ospedale per un controllo e il dottore ha detto che le mie braccia sono simili a quelle di un 40-50enne. Mi sento spesso come se le mie gambe non avessero forza. La parte inferiore del corpo sembra non essere mia.

Ha detto Uzi:

A causa di stress cronico, obesità, dieta irregolare, stare sveglio fino a tardi e altre ragioni, mi è stato diagnosticato il diabete di tipo II durante il controllo dello scorso anno.

Uzi ha pensato di ritirarsi per la prima volta nel 2015 dopo essersi lamentato del dolore alla spalla durante un campo di addestramento di squadra con Oh My God della LPL. Nonostante la sua continua lotta con il dolore, ha continuato a dominare nella sua lega nazionale, vincendo numerosi titoli e esibendosi bene sulla scena internazionale.

Prima della LPL Spring 2020 del 2020, a Uzi fu consigliato di riposare. Dopo che la stagione si è conclusa, ha deciso di abbandonare le competizioni e ritirarsi.

Ha detto RNG:

Anche in pensione, Uzi è ancora un membro importante della famiglia RNG. Oltre a fare tutto il possibile per aiutarlo nelle sue future attività, saremo anche al suo fianco per aiutarlo nel suo viaggio verso il recupero degli infortuni.

A gennaio, Uzi ha vinto il premio Person of the Year al Weibo Show annuale con 486.786.212 voti, battendo attori cinesi, celebrità e musicisti.

Durante la sua carriera di otto anni, Uzi ha vinto tre split LPL, il Mid-Season Invitational e Asian Games. In entrambe le stagioni tre e quattro, si è piazzato secondo ai Mondiali, perdendo contro SKT di Faker e Samsung White.

Uzi sarà ricordato come uno dei più grandi ADC nella storia della Lega . Il suo stile di gioco aggressivo ha rivoluzionato il suo ruolo e ispirato molti.