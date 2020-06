Xbox One X a tema Cyberpunk 2077 include un messaggio nascosto

Nello scorso aprile, Microsoft ha svelato un bundle in edizione limitata in collaborazione con CD Projekt RED: una versione di Xbox One X a tema Cyberpunk 2077. Oltre al design ispirato al gioco, gli acquirenti hanno scoperto che l’hardware cela un piccolo puzzle che, una volta risolto, consente di leggere un messaggio segreto da parte degli sviluppatori. A condividere la notizia è stato un utente di Reddit, Eversman037, che ha poi anche trovato e pubblicato il “tesoro”.

In un angolo sul retro della console è infatti presente una piccola incisione, che recita quattro nomi: Uniform, Victor, Mike ed Echo. Queste sono le parole che corrispondono alle lettere UVME in alfabeto NATO e, come se non bastasse, proprio le iniziali sono messe in particolare evidenza. Questo termine acquisisce un significato se lo si separa a metà: ecco che salta fuori “UV ME”, un invito a colpire il retro di Xbox One X con una luce a ultravioletti. Così facendo, è possibile leggere il messaggio segreto – non abbiamo intenzione di svelarvelo nel caso vogliate trovarlo per conto vostro, ma potete scoprirlo (se siete curiosi) a questo indirizzo.