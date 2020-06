Apex Legends: nuovi indizi sull’apertura dei bunker in King’s Canyon

Con l’arrivo della quinta stagione di Apex Legends, l’attenzione dei giocatori si è rivolta nuovamente verso i misteriosi bunker di King’s Canyon, una delle mappe del titolo. Qualche giorno fa, infatti, il design director Jason McCord ha menzionato che Respawn Entertainment ha dei piani in mente per l’utilizzo di questi passaggi, che offriranno dei piccoli misteri da scoprire per la community. Nel mentre attendiamo aggiornamenti a riguardo, Shrugtal, un dataminer del gioco, ha ricavato dal codice sorgente alcune informazioni riguardo alla loro apertura.

Secondo Shrugtal, i bunker di King’s Canyon si apriranno uno dopo l’altro tra il 16 giugno e il 14 luglio. Ciascun passaggio impiegherà qualche giorno per diventare disponibile, e avvertirà i giocatori di questo attraverso indizi visivi. Il dataminer ha anche rivelato i loro nomi, che messi insieme possono formare la parola WOLF – nome alternativo di Loba, la nuova leggenda. Queste informazioni non sono tuttavia confermate e pertanto sono da classificare come rumor. Ricordiamo a tutti gli interessati che Apex Legends è disponibile gratuitamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One.