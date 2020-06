Resident Evil 8: nuovi leak su nemici, antagonisti ed altro ancora

Negli ultimi mesi si è molto parlato di una delle saghe di punta della Capcom e torniamo a parlare di Resident Evil 8 anche noi con quella che sembra essere una nuova fuga di leak. Stavolta è il turno di numerosi dettagli riguardanti i nemici, gli antagonisti della narrativa, ambientazioni varie ed altro ancora. Il report da cui arriva la serie di informazioni trapelate arriva da Biohazard Cast, i quali parlano della build più recente del gioco. Attenzione però, ciò che state per leggere può essere oggetto di spoiler della trama, quindi occhio a quanto volete davvero leggere! Ora però, andiamo più nel dettaglio.

E’ stato già fatto presente in passato di come il nuovo ed ottavo canonico capitolo della saga horror a tema zombie andrà a dare rilievo all’occulto, mettendo questo tema al centro della storia principale. Da quel che si sa, nuovi mostri sono stati creati da quello che pare essere un nuovo virus e tali abomini vengono poi venerati da un culto. Detto ciò, è possibile pensare alla presenza di elementi sovrannaturali ma informazioni più recenti fanno poi ritornare la questione al nuovo virus, presentando tali casi sovrannaturali come allucinazioni.

Forse ci si sta pur distaccando, nemmeno troppo leggermente, da quello che era un tempo RE, ma dai nuovi leak si presagisce che vi saranno nemici “storici” come cani, lupi, zombie ed anche creature la cui forma ricorda quella dei temutissimi Lickers. Alcuni zombie avranno una specie di armatura ed impugneranno armi come spade, mazze e coltelli. Ciò sarà tutto presente, a quanto pare, una volta entrati nel castello ed effettivamente le cose combacerebbero con i leak meno recenti.

Si parla anche di altre location oltre il castello. Difatti, sono menzionate anche foreste e caverne. Continuando su questa riga di informazioni, tali luoghi saranno quasi completamente al buio e si dovrà far spesso uso della propria torcia per poter proseguire al loro interno e, proprio l’uso della torcia, sembra essere una delle meccaniche principali dell’intero titolo. Riguardo questo, la torcia tenderà ovviamente a scaricarsi ma ad ora sembra avrà la possibilità di ricaricarsi col passare del tempo.

E qui, arriviamo ora a quei fatidici “spoiler-leaks“, quindi avete ancora una possibilità prima di continuare a leggere.

Da quel che si evince, vi sarà un nuovo personaggio giocabile, Emily, una ragazza di circa vent’anni. Ethan, il protagonista del capitolo precedente, la incontrerà in un’altra location del gioco che pare essere l’inizio, il villaggio. Lei lo aiuterà mentre è alla ricerca di suo padre per poi cercar di fuggire.

Continuiamo su questo piano di leak sulla trama, facendo emergere altri dettagli relativi però agli antagonisti presenti nell’ ultima fatica di Capcom. La possibilità di un ritorno di Wesker si fa sempre più concreta ma non sarà il principale antagonista. Tale ruolo sembra spetterà ad un misterioso conte che vive all’interno del castello chiamato Alan R. A quanto pare, è un membro di alto grado della società “The Connections“.

Finita, al momento, la fuga di leak, teniamo a ricordarvi come sempre che tutto ciò non è ancora in alcun modo ufficiale. Prendete sempre tutto con le pinze, così come da prendere con le pinze è il rumor che vedrebbe il nuovo Resident Evil 8 in uscita nel primo periodo del 2021 come titolo cross-gen e che supporterà il VR sia su PS4 che PS5.