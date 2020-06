Sea of Thieves: picco di giocatori raggiunto su Steam

Sea of Thieves è disponibile su Steam dallo scorso 3 giugno, ma in pochi giochi il titolo di Rare e Microsoft ha subito messo a segno un record. Nella giornata di ieri, domenica 7 giugno 2020, il gioco piratesco ha raggiunto un picco di 41.110 giocatori connessi in contemporanea sulla piattaforma di Valve. Davvero niente male, considerando che l’FPS è disponibile anche tramite Xbox Game Pass!

Si tratta del secondo titolo di Microsoft a raggiungere questo traguardo su Steam: il primo è stato Halo: The Master Chief Collection come suggerito dal tweet dell’insider Benji-Sales, che potete vedere in calce alla notizia. Vi ricordiamo che Sea of Thieves è giocabile anche su Xbox One, oltre ad essere acquistabile su PC tramite il Microsoft Store.

Sea of Thieves continues to be very successful for Microsoft

Today it's reached over 41k concurrent players on Steam. That's the 2nd highest all time for a MS published game behind Halo MCC. Impressive as it is also on Game Pass

Thanks @lHybridl for bringing to my attention pic.twitter.com/0pyc6MWgX0

— Benji-Sales (@BenjiSales) June 7, 2020