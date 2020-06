Harry Potter: emergono dettagli sul nuovo RPG

Fin da inizio giugno, numerose voci hanno iniziato a circolare intorno a un presunto nuovo titolo RPG basato sulla saga di Harry Potter, in sviluppo presso Avalanche Software (i creatori di Disney Infinity). Un nuovo post su Reddit, scritto nelle ultime ore da un utente che sostiene di star lavorando con Warner Bros, ha rivelato numerose informazioni riguardo al gioco e ai suoi contenuti. Invitiamo a catalogare tutti i dettagli come semplice rumor, fino a che non avremo una conferma ufficiale della loro veridicità.

Secondo l’utente, il titolo sarà chiamato Hogwarts: A Dark Legacy, escludendo Harry Potter dal suo nome. Questo perché non giocheremo nei panni del noto maghetto, ma di un nostro studente creato da zero che seguirà le lezioni alla scuola di magia e stregoneria dal primo anno fino al diploma. Potremo scegliere dettagli del nostro alter-ego come il sesso, i vestiti, la casa e anche se essere purosangue, mezzosangue o sangue sporco. Il titolo darà la possibilità al giocatore di coltivare relazioni amorose e affrontare avversari diversi da quelli iconici della saga, tra cui un presunto e inedito Mangiamorte. Sarà anche possibile visitare diverse aree oltre a Hogwarts, come Hogsmead e il Ministero. I combattimenti saranno fluidi e basati sulla gestione dell’energia magica, e potremo affrontare differenti creature dell’universo di Harry Potter. Sarà anche incluso un sistema di Nemesis simile a quello di Shadow of Mordor.

Non sappiamo ancora quando riceveremo un annuncio ufficiale su Hogwarts: A Dark Legacy, ma l’utente sostiene che le prime informazioni arriveranno dal publisher prima di agosto. Rimaniamo in attesa di scoprire la verità prima di speculare ulteriormente sul gioco.