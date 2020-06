The Mandalorian: ad ottobre arriva la Season 2

La stagione 2 di The Mandalorian arriverà ad ottobre, secondo il produttore esecutivo Jon Favreau. Malgrado le rassicurazioni di Disney +, alcuni fan di Star Wars stavano iniziando a preoccuparsi, poiché la maggior parte delle attività di intrattenimento è rimasta chiusa da marzo, quindi un ritardo della seconda stagione non sarebbe fuori dal comune.

Mentre parlava in remoto al festival TV ATX, Jon Favreau ha confermato che la stagione 2 di Mandalorian sarà presentata in anteprima in ottobre. A quanto pare, Favreau e il tram erano molto più avanti del previsto quando il mondo si è fermato a causa della pandemia. Baby Yoda tornerà per cercare di rallegrare un po’ la fine dell’anno.

“Abbiamo avuto la fortuna di aver terminato la fotografia prima del blocco, quindi grazie a Lucasfilm e ILM, tecnologicamente all’avanguardia, siamo stati in grado di eseguire tutti gli effetti visivi di modifica in remoto … Sarà disponibile come previsto su Disney + a ottobre .”

Per quanto riguarda ciò che i fan di Star Wars possono aspettarsi con i nuovi episodi di The Mandalorian, ovviamente Favreau non può fornire troppe informazioni, ma da quel poco che ha rivelato sembra che la seconda stagione sia stata costruita su ciò che i fan hanno amato nella prima stagione.

Al momento non esiste una data di anteprima concreta per la stagione 2 di The Mandalorian, tuttavia questa estate dovremmo ricevere il primo trailer con le comunicazioni ufficiali, probabilmente durante lo Star Wars Celebration. Al momento l’evento annuale è ancora in programma e non è stato né cancellato né riadattato ad un evento virtuale. Lucasfilm e Disney stanno lavorando a stretto contatto con la città di Anaheim, in California, per assicurarsi che possano organizzare l’evento nel modo più sicuro possibile. Se siete curiosi di scoprire i titoli degli episodi della Season 2 potete trovarli in questo articolo.