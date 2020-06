Atlantis l’Impero Perduto: Kirk Wise parla del sequel

Il regista del titolo della Disney, Atlantis: l’Impero Perduto, ha rivelato i piani che erano stati fatti per un sequel del film d’animazione. Kirk Wise ha diretto lo splendido film d’animazione insieme a Gary Trousdale come partner creativo. In un’intervista con Collider, Wise ha dichiarato che la Disney stava cavalcando questa idea l’anno scorso, con la possibilità di remake live-action di alcuni dei film di animazione presenti nel catalogo. Molte persone sospettavano che Atlantide potesse essere tra questi, e i rumor si sono intensificati da quando, all’inizio di quest’anno, Hercules è stato annunciato come il prossimo titolo Disney che riceverà una versione live-action. Mentre il remake di Atlantis potrebbe non vedere mail la luce, Wise ha dichiarato che in origine era stato ideato un sequel completamente mappato

“Che ci crediate o no, John Sanford, Gary e io abbiamo creato un’idea per un sequel di Atlantis. Non aveva alcuna relazione con la serie TV Atlantis che era stata sviluppata alla Disney Television Animation. Questo era un sequel completo di Atlantids. Avremmo avuto un nuovo cattivo nella storia. Il cattivo avrebbe indossato abiti grandi, spaventosi, di lana, ingombranti, in stile I Guerra Mondiale, con una maschera antigas spaventosa per oscurare il suo viso; un po’ Darth Vader. E questo cattivo avrebbe tentato di riprendere Atlantide e finire il lavoro che Rourke non era stato in grado di svolgere. E la grande svolta nel climax del film è che il cattivo, smascherato, risulta essere Helga Sinclair. Colpo di scena!”

Atlantis: l’Impero Perduto è disponibile già da adesso du Disney Plus, ma se siete interessati alle uscite di giugno potete trovarle in questo articolo.