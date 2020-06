Resident Evil 8: appare il pre order su un sito tedesco

Nel corso degli ultimi anni, con l’avvicendarsi delle uscite dei vari titoli della serie di Resident Evil, abbiamo assistito ad una sorta di gara incentrata su chi ne sapesse di più sul nuovo capitolo in questione, ed anche stavolta la situazione non sembra essere diversa: anche se come sempre non possiamo avere la certezza su chi riporre la nostra fiducia, i rumor su Resident Evil 8 hanno cominciato a moltiplicarsi già da qualche tempo.

Sembra infatti che Gamesonly, noto retailer tedesco, abbia già aperto i pre order per l’ultimo capitolo della saga, senza però aggiungere alcuna data, solo il prezzo ed un artwork etichettato come “non ufficiale”. Ora, non sappiamo se questo voglia dire che il gioco sia ormai prossimo all’uscita, è certo che Capcom sta pianificando qualcosa per il 10 Giugno, e se i rumor venissero confermati, potremmo tranquillamente aspettarci il release intorno a Gennaio-Marzo 2021.

Per ora però dobbiamo solo aspettare un paio di giorni per saperne di più, per cui vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ulteriori nuovi aggiornamenti.