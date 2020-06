Neon Abyss: data d’uscita e nuovo trailer

A marzo vi avevamo parlato dell’arrivo, per questo 2020, di Neon Abyss, run’n’gun in sviluppo da parte dello studio Veewo e pubblicato da Team17. Proprio il publisher britannico ha da poco annunciato la data di rilascio del gioco, che arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 14 lugio.

Insieme alla data d’uscita è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina Steam:

“Combinando un’azione frenetica in cui dovrai correre e sparare con una profonda meccanica roguelike, con Neon Abyss diventerai un membro della “Grim Squad”: una squadra speciale istituita dallo stesso Hades per infiltrarsi nel mondo di Abyss e sconfiggere i Nuovi Dei. La morte non è la fine poiché ogni volta che morirai, ti scoprirai più potente di prima.

Dungeon in evoluzione

In ogni partita, sarai in grado di sbloccare nuove stanze, oggetti, boss, regole speciali e persino nuovi finali! Ciò significa che ogni dungeon è unico ed espandibile, poiché si adatta al tuo stile di gioco.

Sinergie di oggetti illimitate

Man mano che avanzi in ogni dungeon, gli oggetti casuali raccolti saranno fondamentali per infiltrarti nel mondo di Abyss e gli effetti passivi possono accumularsi con ogni oggetto. Il numero di applicazioni è illimitato e una grande varietà di combinazioni renderà unica ogni partita.

Fai nascere ed evolvere i tuoi cuccioli

Se hai bisogno di compagnia durante il tuo viaggio nelle profondità di Abyss, o solo di un aiuto aggiuntivo, puoi trovare un uovo che si trasformerà in un cucciolo casuale dotato di un’abilità speciale e che, se sopravvivi, si evolverà.

Mini giochi

Fai una breve pausa dalle uccisioni e partecipa a mini-giochi casuali in cui potrai accumulare bottino! Cimentati con il pianoforte, intraprendi una sfida di meditazione, gare di ballo e altro ancora: rimanere in vita è diventato molto più interessante!”