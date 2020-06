Digital Direct: annunciata la nuova funzionalità per le console Xbox

Microsft ha annunciato una nuova funzionalità per le console Xbox: si tratta di Digital Direct, e permetterà di non utilizzare più codici per i contenuti digitali inclusi nell’acquisto di una nuova console (come nei bundle che prevedono giochi inclusi assieme alla console, o periodi di prova del Game pass), ma verranno legati direttamente all’account Microsoft.

Queste le caratteristiche, attraverso il sito ufficiale:

Con Digital Direct non è richiesto alcun codice. Tutti i contenuti digitali, inclusi i giochi, gli abbonamenti e i contenuti esclusivi, verranno trasferiti sul tuo account Microsoft e trasmessi direttamente alla tua console Xbox durante l’installazione.

In che modo riscattare le offerte Digital Direct.

Riscatta le offerte al momento dell’installazione:

Durante il processo di installazione della nuova console, i contenuti e le offerte di servizi associati alla console appariranno per essere riscattati. Fai clic su “Riscatta” per riscattare ogni articolo. Una volta riscattati, i tuoi contenuti possono essere trovati nella libreria digitale nella sezione I miei giochi e applicazioni.

Se lo desideri, puoi anche riscattare qualsiasi prodotto in un secondo momento.

Dichiarazione di non responsabilità: Tutti i contenuti digitali inclusi saranno associati al primo account Microsoft che li riscatta.

Altre risorse per il riscatto

Riscatta nell’Account:

Seleziona Impostazioni > Account > Inclusi con questa Xbox per visualizzare una panoramica e lo stato relativo al riscatto di tutte le offerte Digital Direct incluse con la console.

Riscatta nella sezione La mia libreria

Premi il pulsante Xbox per aprire la guida, quindi selezionare I miei giochi e app > Libreria completa > Offerte console per visualizzare le offerte