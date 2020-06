ASUS Republic of Gamers annuncia una partnership con Unity Technologies

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha appena annunciato di essere diventato un Verified Solutions Partner di Unity Technologies, la più importante piattaforma al mondo per la creazione e l’utilizzo di contenuti interattivi in real time 3D (RT3D). In qualità di Verified Solutions Partner, ASUS assicura che il proprio SDK sia ottimizzato e compatibile con l’ultima versione di Unity Editor, fornendo un’esperienza uniforme e senza interruzioni agli sviluppatori che hanno scelto Unity.

Bryan Chang, General Manager, Phone Business Unit, ASUS, ha dichiarato:

Questa partnership ha come obiettivo di rafforzare l’ecosistema mobile gaming di ROG Phone, già all’avanguardia nel mondo, rendendo ancora più semplice per gli sviluppatori di giochi integrare le potenti e uniche capacità hardware di ROG Phone all’interno dei propri titoli Bryan Chang, General Manager, Phone Business Unit, ASUS.

Junbo Zhang, General Manager, Unity Greater China, ha aggiunto:

Avere ROG Phone come Verified Solutions Partner all’interno del nostro programma è davvero entusiasmante. Fornendo l’accesso al plugin di ROG Phone, ASUS permette agli sviluppatori di Unity di creare esperienze di gioco di livello superiore per tutti gli utenti degli smartphone ASUS dedicati al gaming!

Gli sviluppatori di gioco che utilizzano la piattaforma Unity per la creazione di contenuti in real-time 3D avranno accesso esclusivo a un plugin con supporto di 5 funzionalità di ROG Phone, che permetterà loro di ottimizzare facilmente i propri giochi in modo da sfruttare tutti i vantaggi derivanti dalle capacità hardware di ROG Phone. Come conseguenza, i giocatori potranno divertirsi con una gamma sempre più ampia di titoli in grado di supportare le innovative ed esclusive funzionalità ROG Phone, e usufruire, quindi, di un’esperienza di gioco davvero unica e non replicabile su altri smartphone.

Gli sviluppatori avranno la possibilità di ottenere un singolo plugin a supporto di tutte e 5 le funzioni ROG Phone attraverso Unity Asset Store, o potranno contattare il team R&D di ASUS ROG direttamente per mail, in inglese, al seguente indirizzo: [email protected]. I plugin ROG Phone comprendono gli SDK per TwinView, Gamepad, Aura Light, Refresh Rate Control e Performance Boost. Ulteriori SDK potrebbero essere aggiunti e resi disponibili in futuro.

ROG è molto felice del potenziale di questa nuova partnership, che renderà l’ecosistema per il mobile gaming di ROG Phone una piattaforma ancora più coinvolgente per gli sviluppatori e i giocatori.

Per i plug-in ROG Phone è necessario almeno un ROG Phone II con il più recente aggiornamento firmware. Gli utenti dovrebbero aggiornare il proprio dispositivo o scaricare l’ultimo firmware dal sito ufficiale ASUS.