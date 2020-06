La California riapre i set tv e cinema dal 12 giugno

Sembra che la pandemia di coronavirus stia finalmente rallentando, il che significa che il mondo può riprendere in breve tempo tutte le attività precedentemente programmate. Dopo la notizia della scorsa settimana sulla riapertura degli Studios nel Regno Unito, secondo The Hollywood Reporter il governatore della California Gavin Newsom ha rivelato che tutta la produzione cinematografica e televisiva può riprendere il 12 giugno. Questo è quanto dichiarato dal governatore:

“La produzione di musica, TV e film può riprendere in California, raccomandata non prima del 12 giugno 2020, e soggetta all’approvazione degli agenti di sanità pubblica della contea all’interno delle giurisdizioni delle operazioni, a seguito della loro revisione, dei dati epidemiologici locali, inclusi casi per 100.000 abitanti, tasso di test positività e preparazione locale per sostenere un’ondata di assistenza sanitaria, popolazioni vulnerabili, ricerca e analisi dei contatti. Per ridurre il rischio di trasmissione del virus, le produzioni, il cast, i membri della crew e altri lavoratori del settore devono attenersi ai protocolli di sicurezza concordati dal sindacato e dalla direzione, che possono essere ulteriormente migliorati dagli agenti di sanità pubblica della contea. Il personale e il management del back office devono aderire alle linee guida Office Workspace pubblicate dal Dipartimento di Sanità Pubblica della California e dal Dipartimento delle Relazioni Industriali della California, per ridurre il rischio di trasmissione di COVID-19.”

La Task Force del Comitato per la Sicurezza della Gestione del Lavoro, ha presentato un documento di 22 pagine ai governi statali di tutto il paese con i protocolli raccomandati per riavviare la produzione minimizzando il rischio di diffusione di COVID-19. Speriamo che le attività riprendano in sicurezza e non ci siano ulteriori focolai di coronavirus.