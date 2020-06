Killing Floor 2: disponibile l’aggiornamento Perilous Plunder

Da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento in Killing Floor 2, FPS sviluppato e pubblicato da Tripwire Interactive. Si tratta di Perilous Plunder, che arriva su PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questo aggiornamento porta una nuova mappa, “Desolation”, quattro nuove armi: Blunderbuss, Glock 18c, Kaboomstick e Teslauncher. In più arrivano anche nuovi oggetti cosmetici, come le skin a tema space pirate.

A marzo era invece uscito l’aggiornamento Neon Nightmares.