The Matrix 4: Keanu Reeves spiega perché è tornato

Uno dei film più segreti attualmente in lavorazione è The Matrix 4, ma se alcuni degli attori non torneranno in questo sequel, le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss stanno ora facendo luce su ciò che la gente può aspettarsi dal sequel. In effetti, con l’uscita di The Matrix Revolutions nel 2003, la maggior parte di noi aveva ipotizzato che il franchise fosse completo. Lana e Lily Wachowski hanno creato un innovativo cult del cinema d’azione fantascientifico con il film originale del 1999, a cui poi sono seguiti gli altri due film della saga: The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions. Questi titoli furono pubblicati a distanza di sei mesi l’uno dall’altro e portarono a termine la storia di Neo, Trinity e Morfeo con un sacrificio in stile cristiano e la creazione di un nuovo mondo dopo la caduta delle macchine.

Quindi è stata moltissima la sorpresa quando Warner Bros. ha annunciato che Lana Wachowski stava tornando per dirigere un nuovo quarto film di Matrix, e che sia Keanu Reeves che Carrie-Anne Moss sarebbero stati al suo interno. Lana Wachowski ha co-scritto la sceneggiatura con Aleksandar Hemon e David Mitchell, poiché sua sorella Lily si è semi-ritirata da Hollywood. A quanto pare, nonostante il fatto che Neo sia morto nel terzo capitolo, è stato il ritorno di Lana Wachowski e questa nuova sceneggiatura che ha convinto Keanu Reeves ad indossare l’iconico trench nero ancora una volta. Questo è ciò che ha rivelato in un’intervista con Empire:

“Lana Wachowski ha scritto una bellissima sceneggiatura e una storia meravigliosa che hanno risuonato in me. Questa è l’unica ragione per farlo. Lavorare di nuovo con lei è semplicemente fantastico. È stato davvero speciale, e la storia ha, penso, alcune cose significative da dire e da cui possiamo trarre nutrimento “.

Non sappiamo praticamente nulla della storia di The Matrix 4, ma i registi Chad Stahelski e David Leitch, che hanno diretto la seconda unità della trilogia originale prima di diventare grandi registi con John Wick e Deadpool 2, hanno recentemente confermato che hanno aiutato a girare alcune sequenze d’azione per The Matrix 4.

Sappiamo anche che il cast dell’ensemble è incredibile. Oltre a Reeves e Moss, il cast di Matrix 4 comprende anche Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jessica Henwick e Jonathan Groff. Le riprese di The Matrix 4 sono state interrotte a causa della pandemia di COVID-19, ma finora Warner Bros. è rimasto fedele alla data di uscita del film del 21 maggio 2021. Vi terremo aggiornati per ulteriori notizie!