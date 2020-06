ScacciaRischi: terminata l’iniziativa sulle olimpiadi della prevenzione

L’iniziativa degli ScacciaRischi, intitolata “le olimpiadi della prevenzione “, è ufficialmente terminata. Promosso dall’Inail Puglia e dall’Assessorato alla promozione della salute della Regione Puglia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, l’evento degli ScacciaRischi ha attirato l’attenzione di oltre 10mila alunni pugliesi dagli istituti scolastici primari e secondari di primo grado.

La proclamazione dei vincitori avverrà domani 9 giugno, dalle 10.00 alle 12.00, in occasione della cerimonia che si terrà in videoconferenza. Nel comunicato ufficiale è intervenuto Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia, che ha descritto le varie fasi dell’iniziativa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19:

“Grazie alla Finale Special Edition abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: far sperimentare le logiche della prevenzione agli studenti, ai loro docenti e alle loro famiglie. Acquisire oggi i concetti di sicurezza renderà questi ragazzi lavoratori consapevoli domani e farlo in maniera ludica, poi, ha reso sicuramente il percorso più spedito e solido. Aver portato a termine il progetto, nonostante lo smarrimento iniziale provocato dall’esplosione della pandemia, ci ha reso ancora più consapevoli che la rotta intrapresa è quella giusta e che le risposte elaborate per far fronte all’emergenza sono un quid pluris che aggiunge ancora più vigore all’iniziativa“.