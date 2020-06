Need for Speed: nuovo titolo in sviluppo presso Criterion, aggiornamento per Heat

Come riportato in questo nostro articolo, lo sviluppo della serie Need for Speed sarebbe passato in mano alla Criterion Games ed oggi arriva quella che può definirsi una conferma che un nuovo titolo è ora come ora in fase di creazione presso lo studio inglese. EA informa inoltre che l’ultimo titolo uscito a Novembre 2019, Need for Speed Heat, riceverà un aggiornamento il 9 Giugno, che porterà la funzionalità del cross-play tra tutte le versioni disponibili.

Non vi sono dati ufficiali di un nuovo racing game da parte di EA ma il General Manager di Criterion Games, Matt Webster, ha svelato che Electronic Arts avrà “più annunci su Need For Speed e Steam” (l’ultima parte relativa a Steam potete leggerla qui), all’EA Play Live 2020 che verrà trasmesso direttamente su EA.com il 18 Giugno alle ore 01.00 italiane.

A questo link potrete trovare più info riguardanti la patch che verrà rilasciata a breve sull’ultimo titolo della famosa serie racing, informando oltretutto che tale titolo verrà anche aggiunto al programma EA Access e Origin Access Basic Vault il 16 di questo mese. Qui sotto invece, potrete dare una lettura alle parole rivolte alla community di Need for Speed di Matt Webster: