Playstation 5: la presentazione è stata fissata per l’11 giugno

E’ di pochissimi minuti fa una pubblicità trapelata che pare fissare nuovamente l’evento del reveal della line up do Playstation 5 per il giorno 11 giugno 2020 (sempre alle ore 22:00), dopo essere stata posticipata. Il post che trovate in calce alla notizia non proviene da fonti ufficiali, vi ricordiamo quindi di prendere tale notizia con le pinze, aspettando l’ufficialità della cosa da parte di Sony stessa. Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti.

Vi ricordiamo che di recente abbiamo condiviso le nostre previsioni sui possibili titoli che vedremo in occasione dell’evento. Noi di GamesVillage seguiremo molto da vicino la presentazione (in attesa della sua conferma ufficiale). Vi aggiorneremo sulla nostra copertura nei prossimi giorni.