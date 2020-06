Far Cry: reveal del sesto capitolo a Luglio?

Come riportato nel nostro articolo a questo link, Ubisoft sta pianificando di rilasciare 5 titoli tripla A entro quest’anno, anche se uno di essi potrebbe esser rimandato. Di questi cinque titoli, quattro sono stati già rivelati nei mesi scorsi e parliamo di Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods And Monsters. Cosa manca, nella line up, secondo voi? Uno tra i nomi principali a cui si pensa immediatamente è sicuramente Far Cry ed, alcuni report, sembrano confermare quel nome.

I colleghi di Gamereactor stanno proprio andando in fondo alla faccenda, dichiarando che il sesto titolo della serie FPS open world verrà rilasciato prima di Aprile 2021 e che Ubisoft stia lavorando per annunciarlo nel loro spazio digitale in formato E3 (di cui ricordiamo qui gli eventi programmati), lo Ubisoft Forward, per ora in data 12 Luglio. Punto interessante del report, a quanto pare, diversamente dal quinto capitolo, non sarà ambientato negli Stati Uniti. Non v’è alcuna dicitura riguardo le console, ma è probabile che vedremo un titolo cross-gen.

Come tendiamo sempre a fare, vi ricordiamo che questi sono dettagli e report assolutamente non ufficiali; vanno perciò prese con le dovute precauzioni. Quello detto sopra ha effettivamente senso, sia in un discorso di timeline che in base a rumor precedenti; comunque ne sapremo di più probabilmente tra poco più di un mese. Fino ad allora rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti.